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Минюст России внес три канадские НПО в реестр нежелательных

Минюст России внес три канадские НПО в реестр нежелательных Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, три неправительственные организации из Канады.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 21:00
Минюст России внес три канадские НПО в реестр нежелательных

Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, три неправительственные организации из Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Так, в перечень попали Munk School of Global Affairs and Public Policy ("Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка"), Russian-Canadian Democratic Alliance ("Российско-канадский демократический альянс") и Norman Paterson School of International Affairs ("Школа международных отношений им. Нормана Патерсона").

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории страны.

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