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Минсельхоз Венгрии заявил, что не допустит беспошлинного ввоза зерна из Украины

Минсельхоз Венгрии заявил, что не допустит беспошлинного ввоза зерна из Украины Венгрия не допустит беспошлинного ввоза украинского зерна на свою территорию и оставит в силе односторонний запрет на его поставки, если Евросоюз не решит эту проблему.
Другие страны
27 марта 2024 г. 05:07
Минсельхоз Венгрии заявил, что не допустит беспошлинного ввоза зерна из Украины

Венгрия не допустит беспошлинного ввоза украинского зерна на свою территорию и оставит в силе односторонний запрет на его поставки, если Евросоюз не решит эту проблему.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь после совещания со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Венгрия решительно настаивает на том, чтобы вопрос торговли зерновыми и масличными культурами был решен в рамках автономной меры по либерализации торговли", - говорится в заявлении Надя, опубликованном на сайте Минсельхоза.

В нем отмечается, что "Венгрия будет отвергать поправки к этому регламенту до тех пор, пока зерновые и масличные культуры не подпадут под его действие".

"Если вопрос торговли этими продуктами не будет решен, венгерское правительство сохранит свой запрет на ввоз в страну украинской сельхозпродукции", - предупредил министр.

Он напомнил, что беспошлинная торговля украинскими товарами на венгерском рынке по демпинговым ценам наносит серьезный ущерб местным фермерским хозяйствам.

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