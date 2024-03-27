Минсельхоз Венгрии заявил, что не допустит беспошлинного ввоза зерна из Украины

Венгрия не допустит беспошлинного ввоза украинского зерна на свою территорию и оставит в силе односторонний запрет на его поставки, если Евросоюз не решит эту проблему.
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"Венгрия решительно настаивает на том, чтобы вопрос торговли зерновыми и масличными культурами был решен в рамках автономной меры по либерализации торговли", - говорится в заявлении Надя, опубликованном на сайте Минсельхоза.
В нем отмечается, что "Венгрия будет отвергать поправки к этому регламенту до тех пор, пока зерновые и масличные культуры не подпадут под его действие".
"Если вопрос торговли этими продуктами не будет решен, венгерское правительство сохранит свой запрет на ввоз в страну украинской сельхозпродукции", - предупредил министр.
Он напомнил, что беспошлинная торговля украинскими товарами на венгерском рынке по демпинговым ценам наносит серьезный ущерб местным фермерским хозяйствам.