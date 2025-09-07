Минобороны Украины: Россия может атаковать Европу в ближайшие годы

Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с 80-х годов и уже к 2030 году может атаковать Европу.

Как передает Report, об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV.

Глава разведки отметил, что хотя в настоящее время такой угрозы для европейских стран нет, прогноз связан с планами и желаниями России.

"Они планируют и будут готовиться" - сказал Кирилл Буданов.

Начальник ГУР добавил, что в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать будет видно со временем.

"Сейчас готовится масштабная программа развития оружия. Это по сути перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030-го года. Это самая масштабная программа со времен 80-х годов. Сейчас она просчитана в сумму около 1,2 трлн долларов сугубо на перевооружение. Это не бюджет Министерства обороны РФ, это сугубо средства на программы модернизации и перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства", – констатировал он.