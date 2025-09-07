Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Avropaya hücum edə bilər
- 07 sentyabr, 2025
- 10:55
Rusiya 1980-ci illərdən bəri ən böyük silahlanma proqramını hazırlayır və 2030-cu ilə qədər Avropaya hücum edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kirill Budanov deyib.
Kəşfiyyat rəhbəri bildirib ki, hazırda Avropa ölkələri üçün belə bir təhlükə olmasa da, proqnoz Rusiyanın planları və arzuları ilə bağlıdır.
"Onlar planlaşdırırlar və hazırlaşacaqlar" - deyə Kirill Budanov bildirib.
Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi əlavə edib ki, Avropa bu təhlükədən xəbərdardır: "Buna necə reaksiya verəcəklər, zamanla görəcəyik. Hazırda Rusiyada genişmiqyaslı silahların inkişafı proqramı hazırlanır. Bu, mahiyyətcə Rusiyanın 2037-ci ilə qədər yenidən silahlanmasıdır. Hazırda sırf yenidən silahlanma üçün təxminən 1,2 trilyon dollar ayrılır. Bu, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin büdcəsi deyil, bunlar sırf modernləşdirmə və silahlanma proqramları üçün vəsaitdir. Bunlar ciddi proqramlar və ciddi vəsaitlərdir", - Budanov əlavə edib.