    Минобороны Турции начало обучение и консультирование военных Сирии

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:05
    Минобороны Турции начало обучение и консультирование военных Сирии

    Минобороны Турции приступило к обучению и консультированию сирийских военных, предоставлению технической поддержки.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства нацобороны Турции Зеки Актюрк на сегодняшнем брифинге.

    По его словам, тем самым Анкара еще раз подчеркивает свою решимость искоренить террористические организации, представляющие угрозу безопасности Сирии, Турции и региона в целом.

    Напомним, министерства обороны Сирии и Турции подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере 13 августа. Документ предусматривает профессиональную подготовку сирийских военнослужащих в таких приоритетных областях, как борьба с терроризмом, кибербезопасность, разминирование, военная инженерия, логистика с целью укрепления их боеспособности и профессионализма.

    Türkiyədə Suriya hərbçilərinin təliminə başlanılıb

