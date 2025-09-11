İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Türkiyədə Suriya hərbçilərinin təliminə başlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Türkiyədə Suriya hərbçilərinin təliminə başlanılıb

    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Suriya hərbçilərinin təliminə, texniki dəstək göstərilməsinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Zeki Aktürk bu gün keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ankara bununla Suriyanın, Türkiyənin və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə təhdid yaradan terror təşkilatlarını məhv etmək qətiyyətini bir daha vurğulayır.

    Xatırladaq ki, Suriya və Türkiyə müdafiə nazirlikləri avqustun 13-də müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar. Sənəd Suriya hərbçilərinin döyüş qabiliyyətini və peşəkarlığını artırmaq məqsədilə terrorizmə qarşı mübarizə, kibertəhlükəsizlik, minatəmizləmə, hərbi mühəndislik, logistika kimi prioritet sahələrdə peşəkar hazırlığını nəzərdə tutur.

    Türkiyə Suriya Zeki Aktürk
    Минобороны Турции начало обучение и консультирование военных Сирии

    Son xəbərlər

    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    18:00

    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti