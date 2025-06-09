Минобороны РФ заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области, Генштаб Украины - об атаке на военный завод в Чувашии

Нанесен ночной массированный удар по украинскому военному аэродрому в Ровенской области Украины.

Нанесен ночной массированный удар по украинскому военному аэродрому в Ровенской области Украины.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, этот удар является одним из ответных на атаки украинской армии по российским военным аэродромам.

Со своей стороны, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о нанесение в ночь на понедельник удара по российскому военному заводу в Чебоксарах.

"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", в городе Чебоксары на территории Чувашской республики", - отмечается в информации.

Завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных беспилотников типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (УАБ), и другом высокоточном вооружении.