Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Минобороны Польши обсудит в Киеве военное сотрудничество с Украиной

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 10:06
    Минобороны Польши обсудит в Киеве военное сотрудничество с Украиной

    Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Отмечается, что сегодня он и его украинский коллега Денис Шмыгаль обсудят военное сотрудничество, вопросы поддержки Украины и ситуацию с безопасностью на фоне российско-украинского конфликта.

    Украина Польша Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Денис Шмыгаль военное сотрудничество
    Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcək

    Последние новости

    10:54

    По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

    Искусство
    10:44

    Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

    Инфраструктура
    10:37

    Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену Азербайджана

    Внешняя политика
    10:33

    Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

    Внешняя политика
    10:29

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1

    Инфраструктура
    10:24
    Фото

    В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

    Другие
    10:21

    Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит Азербайджан

    Происшествия
    10:18

    В Баку горит дом

    Происшествия
    10:15

    Бишкек и Анкара подготовили новый план действий для расширения сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей