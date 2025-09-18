Минобороны Польши обсудит в Киеве военное сотрудничество с Украиной
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 10:06
Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что сегодня он и его украинский коллега Денис Шмыгаль обсудят военное сотрудничество, вопросы поддержки Украины и ситуацию с безопасностью на фоне российско-украинского конфликта.
