Минобороны Польши обсудит в Киеве военное сотрудничество с Украиной

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что сегодня он и его украинский коллега Денис Шмыгаль обсудят военное сотрудничество, вопросы поддержки Украины и ситуацию с безопасностью на фоне российско-украинского конфликта.