Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcək
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 10:47
Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış Kiyevə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu gün o və ukraynalı həmkarı Denis Şmıqal hərbi əməkdaşlıq, Ukraynaya dəstək məsələlərini və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə edəcəklər.
Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
