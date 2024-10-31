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Минобороны Норвегии: Украина получит свыше 118 млн долларов на запчасти для F-16

Минобороны Норвегии: Украина получит свыше 118 млн долларов на запчасти для F-16 Норвегия выделит Украине более 118 млн долларов на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16. Поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО и является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины.
Другие страны
31 октября 2024 г. 16:23
Минобороны Норвегии: Украина получит свыше 118 млн долларов на запчасти для F-16

Норвегия выделит Украине более 118 млн долларов на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16. Поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО и является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Министр обороны Бьёрн Арильд Грам посетил Одессу 29-30 октября. В ходе своего визита он объявил, что Норвегия увеличит поддержку украинских ВВС дополнительным взносом в размере до 1,3 млрд норвежских крон (118,3 млн долларов), который, среди прочего, пойдет на финансирование закупки вооружения и запасных частей для самолетов F-16", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что потребность Украины в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 "значительна".

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