Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропорт

Иран запустил ракеты и беспилотники по территории Кувейта.

Как передает Report со ссылкой на агентство KUNA, об этом сообщил представитель Минобороны эмирата Сауд аль-Атван.

"За сутки власти Кувейта зафиксировали запуск 20 баллистических ракет и 9 беспилотников. 13 ракет и 6 беспилотников были уничтожены", - говорится в заявлении.

По словам представителя ведомства, два беспилотника, запущенных из Ирана, поразили топливный резервуар в международном аэропорту Кувейта. Уточняется, что в ликвидации возникшего в баке возгорания задействованы силы нескольких ведомств, включая армию и Нацгвардию.