Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропорт
- 25 марта, 2026
- 20:46
Иран запустил ракеты и беспилотники по территории Кувейта.
Как передает Report со ссылкой на агентство KUNA, об этом сообщил представитель Минобороны эмирата Сауд аль-Атван.
"За сутки власти Кувейта зафиксировали запуск 20 баллистических ракет и 9 беспилотников. 13 ракет и 6 беспилотников были уничтожены", - говорится в заявлении.
По словам представителя ведомства, два беспилотника, запущенных из Ирана, поразили топливный резервуар в международном аэропорту Кувейта. Уточняется, что в ликвидации возникшего в баке возгорания задействованы силы нескольких ведомств, включая армию и Нацгвардию.
Последние новости
20:57
Axios: США еще не получили от Ирана официального отказа от предложенийДругие страны
20:56
Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису выступит в Евразийской лигеКомандные
20:46
Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропортДругие страны
20:30
Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку УкраинеДругие страны
20:08
"Хатам аль-Анбия": Иран уничтожил все американские базы на Ближнем ВостокеВ регионе
19:54
Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действияДругие страны
19:33
Генсек ООН назначил Жана Арно посланником по Ближнему ВостокуДругие страны
19:16
Фото
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
19:10