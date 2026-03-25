    Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропорт

    Иран запустил ракеты и беспилотники по территории Кувейта.

    Как передает Report со ссылкой на агентство KUNA, об этом сообщил представитель Минобороны эмирата Сауд аль-Атван.

    "За сутки власти Кувейта зафиксировали запуск 20 баллистических ракет и 9 беспилотников. 13 ракет и 6 беспилотников были уничтожены", - говорится в заявлении.

    По словам представителя ведомства, два беспилотника, запущенных из Ирана, поразили топливный резервуар в международном аэропорту Кувейта. Уточняется, что в ликвидации возникшего в баке возгорания задействованы силы нескольких ведомств, включая армию и Нацгвардию.

