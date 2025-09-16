Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС
- 16 сентября, 2025
- 09:34
Армия обороны (ЦАХАЛ) не прекратит боевые действия в секторе Газа до полной победы над радикальной группировкой ХАМАС.
Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Газа пылает <...> Мы не ослабим хватку и не отступим назад до полного выполнения нашей миссии", - написал он.
Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.
