Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

Армия обороны (ЦАХАЛ) не прекратит боевые действия в секторе Газа до полной победы над радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Газа пылает <...> Мы не ослабим хватку и не отступим назад до полного выполнения нашей миссии", - написал он.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.