Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 09:34
    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Армия обороны (ЦАХАЛ) не прекратит боевые действия в секторе Газа до полной победы над радикальной группировкой ХАМАС.

    Как передает Report, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "Газа пылает <...> Мы не ослабим хватку и не отступим назад до полного выполнения нашей миссии", - написал он.

    Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.

    Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Ближний Восток сектор Газа
    İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcək
    Israel vows not to withdraw until complete victory over HAMAS

    Последние новости

    09:54

    В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан

    Происшествия
    09:48

    Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

    Финансы
    09:41

    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Другие страны
    09:39

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:34

    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Другие страны
    09:30

    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

    Футбол
    09:27

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:26

    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    09:23

    Команда U-19 "Карабаха" начинает борьбу в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей