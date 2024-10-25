Минобороны ФРГ планирует закупить новые дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Министерство обороны Германии планирует закупить новые дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Министерство обороны Германии планирует закупить новые дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Der Spiegel.

По информации издания, оборонное ведомство ФРГ намерено оснастить Бундесвер (ВС Германии) новой моделью Taurus. Соответственно, с военной точки зрения целесообразно заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo примерно на 2,1 млрд евро.

Первые поставки могут быть осуществлены в 2029 году. Однако из-за трудной финансовой ситуации данный проект пока включен только в качестве варианта в индивидуальном плане Минобороны ФРГ. Для реализации проекта ведомству потребуется всего около 350 млн евро в 2025 году, большая часть затрат на высокотехнологичное оружие будет оплачена не раньше 2029 года.