О нас

Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы

Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы Министерство обороны Бразилии приняло решение направить дополнительный контингент войск для охраны северной границы страны на фоне напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за территориального спора.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 04:16
Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы

Министерство обороны Бразилии приняло решение направить дополнительный контингент войск для охраны северной границы страны на фоне напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за территориального спора.

Как передает Report, об этом сообщает местный новостной портал G1.

"В северных приграничных регионах страны увеличено военное присутствие", - приводит издание выдержки из заявления ведомства.

Власти Венесуэлы планируют проведение 3 декабря консультативного референдума в защиту прав Боливарианской Республики на спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эссекибо.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi