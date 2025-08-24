О нас

Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины Главы МИД стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины, 24 августа.
Другие страны
24 августа 2025 г. 15:53
Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Главы МИД стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины, 24 августа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии.

Глава ведомства Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Украины на пути к миру и уважение к суверенитету. Он также поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага.

Отмечается, что министр примет участие в виртуальной встрече G7, которую созвала Канада, председательствующая в "Большой семерке".

Страны G7 подведут итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудят перспективы мира в Украине, уточнили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке G7 nazirləri Ukraynanın Müstəqillik Günündə onlayn görüş keçirəcək

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi