Министры стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины

Главы МИД стран G7 проведут онлайн-встречу в День независимости Украины, 24 августа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии.

Глава ведомства Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Украины на пути к миру и уважение к суверенитету. Он также поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага.

Отмечается, что министр примет участие в виртуальной встрече G7, которую созвала Канада, председательствующая в "Большой семерке".

Страны G7 подведут итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудят перспективы мира в Украине, уточнили в ведомстве.