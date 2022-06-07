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Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Украине

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром вопросы безопасности судоходства в Черном море в связи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины.
Другие страны
7 июня 2022 г. 19:21
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром вопросы безопасности судоходства в Черном море в связи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации в Украине и в Сирии.

"Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины", - говорится в сообщении.

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