Министры арабских стран Персидского залива обсудят ситуацию в Йемене

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января главы МИД стран-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива соберутся в Эр-Рияде для обсуждения ситуации в Йемене. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил генеральный секретарь Совета.

По информации, встреча министров пройдет на авиабазе в столице Саудовской Аравии.

Напомним, что накануне вооруженная группировка "Ансар-Аллах" взяла штурмом президентский дворец. В результате вооруженного столкновения погибло несколько бойцов президентской гвардии.

Совет был создан 25 мая 1981 года. В него входят Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия.