Министр юстиции Пакистана подал в отставку

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Религиозные активисты в Исламабаде согласились прекратить протестную деятельность после отставки министра юстиции Пакистана Захида Хамида, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что З. Хамид добровольно подал в отставку на фоне непрекращающихся протестов религиозных активистов в Исламабаде, выступающих против внесения поправок в закон о выборах.

В полночь 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. Тем же утром полиция начала силовой разгон.

Источники сообщают, что в соответствии с мировым соглашением, достигнутым между демонстрантами и властями страны, правительство обязуется в течение 30 дней опубликовать анализ поправок к закону о выборах, послуживших главной причиной массовых протестов в Пакистане.

По соглашению, виновные в произошедшем понесут наказание в соответствии с действующим законодательством страны. Наряду с этим в соглашении также содержится пункт, в соответствии с которым все религиозные активисты, арестованные после 6 ноября 2017 года, будут освобождены, а уголовные дела против них - закрыты.