Министр труда Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку из-за давления в австрийских средствах массовой информации на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации.

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку из-за давления в австрийских средствах массовой информации на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба этого министерства, которая распространила заявление Ашбахер.

Она отвергла выдвинутые обвинения в плагиате и назвала их инсинуациями. По словам министра, диссертация может быть подтверждена профессорским составом высшего учебного заведения в результате повторной экспертной оценки.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - отметила она.

Как указывает Австрийское агентство печати , обвинения в плагиате в отношении министра выдвинул независимый эксперт, который утверждает, что отдельные пассажи диссертационной работы Ашбахер скопированы без указания конкретных ссылок. Министр писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, тот же эксперт назвал дипломную работу министра 2006 года полной плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка.

Родной университет министра в городе Винер-Нойштадт объявил, что проведет проверку обвинений. Ашбахер была приведена к присяге в составе правительства Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем 7 января 2020 года.