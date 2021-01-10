Министр труда Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку из-за давления в австрийских средствах массовой информации на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба этого министерства, которая распространила заявление Ашбахер.
Она отвергла выдвинутые обвинения в плагиате и назвала их инсинуациями. По словам министра, диссертация может быть подтверждена профессорским составом высшего учебного заведения в результате повторной экспертной оценки.
"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - отметила она.
Как указывает
Родной университет министра в городе Винер-Нойштадт объявил, что проведет проверку обвинений. Ашбахер была приведена к присяге в составе правительства Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем 7 января 2020 года.