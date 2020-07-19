Министр торговли США попал в больницу

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован.

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.

По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем – ред.), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.

Американский Министерство торговли Росс возглавляет с февраля 2017 года.