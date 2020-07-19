Министр торговли США попал в больницу

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.
По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем – ред.), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.
Американский Министерство торговли Росс возглавляет с февраля 2017 года.