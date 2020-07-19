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Министр торговли США попал в больницу

Министр торговли США попал в больницу Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован.
Другие страны
19 июля 2020 г. 05:57
Министр торговли США попал в больницу

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.

По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем – ред.), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.

Американский Министерство торговли Росс возглавляет с февраля 2017 года.

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