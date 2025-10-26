Министр торговли Канады надеется на продолжение диалога с США

Министр торговли Канады Доминик Леблан надеется на продолжение конструктивного диалога с США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на 10%.

Как сообщает Report, об этом канадский чиновник написал в соцсети Х.

"Мы готовы развивать прогресс, достигнутый в ходе конструктивных дискуссий с американскими коллегами в течение последних недель", - указал он.

Леблан отметил, что Оттава по-прежнему сосредоточена на достижении результатов, которые принесут пользу работникам и семьям как в США, так и в Канаде.

По его мнению, "прогресса лучше всего достичь путем прямого взаимодействия с администрацией США".

Ранее президент США объявил о повышении пошлин для Канады на 10% по сравнению с текущим уровнем после использования в рекламе канадской провинции Онтарио слов 40-го американского президента Рональда Рейгана с критикой тарифов.