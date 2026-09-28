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    Министр торговли Индии отправится в США для переговоров по торговому соглашению

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 19:02
    Министр торговли Индии отправится в США для переговоров по торговому соглашению

    Индия намерена на предстоящих переговорах с США продвинуть работу над двусторонним торговым соглашением и согласовать промежуточную сделку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит США с 29 сентября по 5 октября.

    Гоял проведет двусторонние переговоры со своим американским коллегой. Согласно заявлению правительства, их цель - продвинуть подготовку "сбалансированного и взаимовыгодного" торгового соглашения между Индией и США, а также окончательно согласовать промежуточную сделку в соответствии с совместным заявлением от 7 февраля 2026 года.

    Во время поездки министр также примет участие во встрече министров торговли стран G20 в штате Висконсин. Визит состоится по приглашению торгового представителя США Джеймисона Грира.

    Несмотря на многомесячные переговоры, Индия и США пока не достигли согласия по торговому соглашению. Нью-Дели добивается более выгодных условий.

    Большая двадцатка (G20) Индия Соединенные Штаты Америки (США)
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