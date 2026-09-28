Министр торговли Индии отправится в США для переговоров по торговому соглашению
- 28 сентября, 2026
- 19:02
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Индия намерена на предстоящих переговорах с США продвинуть работу над двусторонним торговым соглашением и согласовать промежуточную сделку.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит США с 29 сентября по 5 октября.
Гоял проведет двусторонние переговоры со своим американским коллегой. Согласно заявлению правительства, их цель - продвинуть подготовку "сбалансированного и взаимовыгодного" торгового соглашения между Индией и США, а также окончательно согласовать промежуточную сделку в соответствии с совместным заявлением от 7 февраля 2026 года.
Во время поездки министр также примет участие во встрече министров торговли стран G20 в штате Висконсин. Визит состоится по приглашению торгового представителя США Джеймисона Грира.
Несмотря на многомесячные переговоры, Индия и США пока не достигли согласия по торговому соглашению. Нью-Дели добивается более выгодных условий.