Министр торговли Индии отправится в США для переговоров по торговому соглашению

Индия намерена на предстоящих переговорах с США продвинуть работу над двусторонним торговым соглашением и согласовать промежуточную сделку.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит США с 29 сентября по 5 октября.

Гоял проведет двусторонние переговоры со своим американским коллегой. Согласно заявлению правительства, их цель - продвинуть подготовку "сбалансированного и взаимовыгодного" торгового соглашения между Индией и США, а также окончательно согласовать промежуточную сделку в соответствии с совместным заявлением от 7 февраля 2026 года.

Во время поездки министр также примет участие во встрече министров торговли стран G20 в штате Висконсин. Визит состоится по приглашению торгового представителя США Джеймисона Грира.

Несмотря на многомесячные переговоры, Индия и США пока не достигли согласия по торговому соглашению. Нью-Дели добивается более выгодных условий.