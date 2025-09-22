Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Сербия активно развивает транспортную инфраструктуру, строит автомагистрали и железные дороги, чтобы укрепить транзитный потенциал страны и облегчить поток грузов между Европой и Азией.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 25).

    "У нас есть особенность: мы страна без выхода к морю. Поэтому нам приходится искать пути, как максимально использовать наше выгодное географическое положение, несмотря на отсутствие доступа к портам. В течение последних 12 лет мы сосредоточились в первую очередь на инфраструктуре. Мы строили и продолжаем строить автомагистрали и железные дороги, чтобы обеспечить доступ, особенно в рамках крупных европейских коридоров, соединяющих Западную Европу с Юго-Восточной Европой и далее с Азией, чтобы облегчить движение и поток грузов", - сказала она.

    По словам министра, с самого начала инициативы "Один пояс - один путь" Сербия активно работает с Азией и ищет возможности максимально использовать евразийские коридоры.

    "Что касается Среднего коридора, мы видим проблемы традиционных маршрутов - морских коридоров, по которым большинство грузов из Китая и Дальнего Востока в Европу и обратно иногда сталкиваются с геополитическими трудностями. Поэтому диверсификация маршрутов крайне важна", - добавила она.

    Minister: Serbia focuses on infrastructure to integrate into Eurasian corridors

