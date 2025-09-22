İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:46
    Nazir: Serbiya Avrasiya dəhlizlərinə inteqrasiya üçün infrastrukturu inkişaf etdirir

    Serbiya nəqliyyat infrastrukturunu fəal şəkildə inkişaf etdirir, ölkənin tranzit potensialını gücləndirmək və Avropa ilə Asiya arasında yük axınını asanlaşdırmaq üçün avtomobil və dəmir yolları inşa edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Serbiyanın daxili və xarici ticarət naziri Yaqoda Lazareviç I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz dənizə çıxışı olmayan ölkəyik. Buna görə də limanlara çıxışımızın olmamasına baxmayaraq, əlverişli coğrafi mövqeyimizdən maksimum istifadə etmək üçün yollar axtarmalıyıq. Son 12 il ərzində biz ilk növbədə infrastruktura diqqət yetirmişik. Biz xüsusilə Qərbi Avropanı Cənub-Şərqi Avropa və daha sonra Asiya ilə birləşdirən iri Avropa dəhlizləri çərçivəsində çıxışı təmin etmək, hərəkəti və yük axınını asanlaşdırmaq üçün avtomobil və dəmir yolları inşa etmişik və buna davam edirik", - o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, Serbiya "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünün əvvəlindən Asiya ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq edir və Avrasiya dəhlizlərindən maksimum istifadə imkanları axtarışındadır.

    "Orta Dəhlizə gəlincə, biz ənənəvi marşrutlar - dəniz dəhlizləri ilə bağlı problemləri görürük. Bu problemlər Çin və Uzaq Şərqdən Avropaya və əks istiqamətə yük axınlarının bəzən geosiyasi çətinliklərlə üzləşməsindən ibarətdir. Buna görə də marşrutların şaxələndirilməsi son dərəcə vacibdir", - Y.Lazareviç əlavə edib.

