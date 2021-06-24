Министр обороны США заявил о возможности новых войн

Шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, слова министра приводит сайт Пентагона.

"Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну... не последнюю", - отметил министр.

По словам Остина, бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на "тихоокеанскую инициативу сдерживания" предусмотрено израсходовать более 5 млрд долларов США.

Министр отметил, что он "издал внутреннюю директиву", цель которой - "усилить сдерживание КНР, оживить нашу сеть региональных союзников и партнеров и ускорить разработку передовых возможностей и новых оперативных концепций".

Кроме того, в качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал "противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве". Он сообщил, что на кибербезопасность, операции в киберпространстве, а также исследования и разработки в области кибербезопасности предусмотрено выделение 10 млрд долларов США. Шеф Пентагона сказал также, что "с акцентом на космос, противоракетную оборону наш бюджет также поможет нам противостоять растущему потенциалу баллистических ракет таких стран, как Северная Корея и Иран".

Бюджетом, по словам Остина, предусмотрены "инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию". Он подчеркнул, что на модернизацию ядерной триады запланировано выделение почти 28 млрд долларов США, на исследования, разработки и испытания в области новых вооружений - 112 млрд долларов США.