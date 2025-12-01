Министр обороны Нидерландов: Украине предоставим 250 млн евро по инициативе PURL
- 01 декабря, 2025
- 12:45
Нидерланды выделят 250 млн евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка против массированных атак российской авиации. Нидерланды вновь выделяют 250 млн евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL. В эти критические времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку!", - отметил он.
Ukraine urgently needs more military support against heavy Russian air attacks.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025
Therefore, the Netherlands once again contributes €250 million for deliveries from US stock (PURL): air defence, F-16 ammunition etc.
In these crucial times, Ukraine can count on our support! 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/gRPqti59rR