    Министр обороны Нидерландов: Украине предоставим 250 млн евро по инициативе PURL

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 12:45
    Министр обороны Нидерландов: Украине предоставим 250 млн евро по инициативе PURL

    Нидерланды выделят 250 млн евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х министр обороны страны Рубен Брекелманс.

    "Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка против массированных атак российской авиации. Нидерланды вновь выделяют 250 млн евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL. В эти критические времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку!", - отметил он.

