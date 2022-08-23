Министр обороны Индии посетит Узбекистан для совещания ШОС

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Узбекистан с трехдневным визитом, в ходе которого примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Узбекистан с трехдневным визитом, в ходе которого примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщает The Times of India.

Сам Сингх анонсировал в Twitter двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым. Минобороны Индии также сообщило, что на полях совещания запланированы встречи Сингха с министрами обороны «некоторых других стран-членов ШОС», на которых будут обсуждаться «двусторонние вопросы и вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ожидается, что на совещании министров обороны ШОС будут обсуждаться вызовы региональной безопасности, в том числе в Украине и в Афганистане.