Министр обороны Индии отверг идею оппозиции уничтожить ядерное оружие страны

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг предложения оппозиционной Коммунистической партии Индии (марксистской) о ликвидации ядерного оружия страны.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг предложения оппозиционной Коммунистической партии Индии (марксистской) о ликвидации ядерного оружия страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава индийского военного ведомства, поскольку Пакистан и Китай обладают ядерным оружием, "разговоры об уничтожении ядерного оружия Индии - это не что иное, как игра с безопасностью страны". Слова Сингха привела газета Hindustan Times.

"Это заговор с целью ослабить безопасность страны", - заявил Сингх. Он напомнил, что Индия провела не одно, а пять успешных ядерных испытаний.

Ранее оппозиционная Коммунистическая партия Индии опубликовала свою программу перед предстоящими выборами в парламент. В ней партия заявила, что в случае прихода к власти в стране будет "осуществлена полная ликвидация ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая химическое и биологическое оружие".