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Министр обороны Индии отверг идею оппозиции уничтожить ядерное оружие страны

Министр обороны Индии отверг идею оппозиции уничтожить ядерное оружие страны Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг предложения оппозиционной Коммунистической партии Индии (марксистской) о ликвидации ядерного оружия страны.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 19:31
Министр обороны Индии отверг идею оппозиции уничтожить ядерное оружие страны

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отверг предложения оппозиционной Коммунистической партии Индии (марксистской) о ликвидации ядерного оружия страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава индийского военного ведомства, поскольку Пакистан и Китай обладают ядерным оружием, "разговоры об уничтожении ядерного оружия Индии - это не что иное, как игра с безопасностью страны". Слова Сингха привела газета Hindustan Times.

"Это заговор с целью ослабить безопасность страны", - заявил Сингх. Он напомнил, что Индия провела не одно, а пять успешных ядерных испытаний.

Ранее оппозиционная Коммунистическая партия Индии опубликовала свою программу перед предстоящими выборами в парламент. В ней партия заявила, что в случае прихода к власти в стране будет "осуществлена полная ликвидация ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая химическое и биологическое оружие".

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