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Министр обороны Германии выступила за скорейшую закупку ударных БПЛА

Министр обороны Германии выступила за скорейшую закупку ударных БПЛА Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт выступила за скорейшее приобретение беспилотников, способных нести вооружения.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 13:08
Министр обороны Германии выступила за скорейшую закупку ударных БПЛА

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт выступила за скорейшее приобретение беспилотников, способных нести вооружения.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.

"Парламентарии отправляют солдат на операции. Там им должна быть обеспечена наилучшая защита", - сказала Ламбрехт. "Речь не идет о приобретении автономных боевых систем. В конечном итоге всегда решать должен человек, а не компьютер. Если это обеспечено, то несущие оружие дроны могут использоваться для защиты солдат", - добавила Ламбрехт.

Министр пообещала прилагать усилия для того, чтобы такие БПЛА "были закуплены в нынешний законотворческий период". Как напомнила Ламбрехт, правящая в ФРГ коалиция (социал-демократы, "зеленые" и либералы) договорилась о возможности применения ударных беспилотников. "И 98% моей партии (СДПГ) одобрили этот коалиционный договор", - отметила она.

Командование ВВС ФРГ в последние годы требует одобрить применение ударных дронов в целях защиты военных в горячих точках. Критики же считают, что такой вариант значительно снижает порог использования боевых средств. Разведывательные БПЛА давно стоят на вооружении Бундесвера, но они слишком малы, чтобы носить оружие.

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