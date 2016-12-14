Отказ министра обороны Германии надеть хиджаб вызвал недовольство в Саудовской Аравии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Отказ министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен надеть хиджаб или абаю во время визита в Саудовскую Аравию вызвал недовольство в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Ifpnews, в Саудовской Аравии посчитали, что таким образом, немецкий министр выразила неуважение к традициям. По сообщению Al Bawaba, ряд саудитов осудили этот поступок в соцсетях.

Сама же Урсула фон дер Ляйен заявила, что уважает традиции и обычаи Саудовской Аравии, но также добавила, что "ни одна женщина в ее делегации не будет принуждена надеть хиджаб или абаю, так как право выбирать, что надеть, является общим правом как мужчин, так и женщин".

Урсула фон дер Ляйен - не первая женщина, отказавшаяся покрывать голову согласно правилам и традициям Саудовской Аравии. Ранее подобное недовольство вызвала и первая леди США Мишель Обама, появившаяся на публике в ходе визита в эту страну с непокрытой головой.