Министр обороны Франции заснул во время дебатов социалистов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава министерства обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заснул во время решающих праймериз кандидатов в президенты от Социалистической партии, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Кадр с прямой трансляции дебатов опубликовал в Twitter журналист Тома Вампуй. На снимке видно, как голова министра опущена вниз, а руки лежат на коленях.

"Ле Дриан уже спит", — подписал фотографию Т. Вампуй.

Дебаты социалистов состоялись в преддверии второго тура партийных праймериз. На них лидировали бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс.