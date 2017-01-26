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    Министр обороны Франции заснул во время дебатов социалистов

    Кадр с прямой трансляции дебатов опубликовал журналист Тома Вампуй

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава министерства обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заснул во время решающих праймериз кандидатов в президенты от Социалистической партии, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

    Кадр с прямой трансляции дебатов опубликовал в Twitter журналист Тома Вампуй. На снимке видно, как голова министра опущена вниз, а руки лежат на коленях.

    "Ле Дриан уже спит", — подписал фотографию Т. Вампуй.

    Дебаты социалистов состоялись в преддверии второго тура партийных праймериз. На них лидировали бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Мануэль Вальс. 

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