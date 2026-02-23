Министр культуры Чехии госпитализирован после ДТП
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 15:47
Министр культуры Чехии Ото Клемпирж попал в больницу после аварии в Праге.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Idnes.
"Министр Клемпирж попал в автоаварию. Он находится в нелучшем состоянии, - сообщает портал со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Барбору Штястну. - Поэтому была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила министра в Центральный военный госпиталь".
Авария произошла утром в понедельник. Персональный автомобиль министра, оборудованный спецсигналами, столкнулся с другой легковой машиной, в результате чего сработали подушки безопасности.
Последние новости
16:17
Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМСВнутренняя политика
16:14
Фото
В Баку состоялась информационная сессия для СМИ перед WUF13Инфраструктура
16:03
Фото
В Баку состоялся форум по перформанс-лидерству для топ-менеджмента SOCARЭнергетика
16:03
Зеленский: Украина продолжит санкционную политику против ЛукашенкоДругие страны
15:57
Фото
"Азерэнержи" и İRİA согласовали совместные шаги по развитию дата-центровЭнергетика
15:51
ЕС продлил санкции в отношении РФ до февраля 2027 годаДругие страны
15:47
Министр культуры Чехии госпитализирован после ДТПДругие страны
15:46
В Гёранбойской РЦБ прокомментировали смерть младенца - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
15:34