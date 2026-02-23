Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Министр культуры Чехии госпитализирован после ДТП

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 15:47
    Министр культуры Чехии Ото Клемпирж попал в больницу после аварии в Праге.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Idnes.

    "Министр Клемпирж попал в автоаварию. Он находится в нелучшем состоянии, - сообщает портал со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Барбору Штястну. - Поэтому была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила министра в Центральный военный госпиталь".

    Авария произошла утром в понедельник. Персональный автомобиль министра, оборудованный спецсигналами, столкнулся с другой легковой машиной, в результате чего сработали подушки безопасности.

    Чехия министр культуры ДТП госпитализация
    Czech culture minister hospitalized after car accident

    Лента новостей