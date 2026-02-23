Министр культуры Чехии госпитализирован после ДТП

Министр культуры Чехии Ото Клемпирж попал в больницу после аварии в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Idnes.

"Министр Клемпирж попал в автоаварию. Он находится в нелучшем состоянии, - сообщает портал со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Барбору Штястну. - Поэтому была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила министра в Центральный военный госпиталь".

Авария произошла утром в понедельник. Персональный автомобиль министра, оборудованный спецсигналами, столкнулся с другой легковой машиной, в результате чего сработали подушки безопасности.