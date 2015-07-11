Министр финансов Германии предложил США обменять Грецию на Пуэрто-Рико

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, занимающий жесткую позицию по греческому долгу, сказал, что он охотно бы поменялся ответственностью со своим американским коллегой, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Я сказал на днях моему другу Джеку Лью (министр финансов США - ИФ), что мы могли бы принять Пуэрто-Рико в еврозону, если бы США готовы были взять Грецию в долларовый союз", - сказал германский министр. Лью "подумал, что это шутка", добавил Шойбле.

Долговой кризис в Пуэрто-Рико, незаметно вызревавший, пока США и весь мир были озабочены проблемами Греции, может обернуться для американских финансовых рынков более значительными потерями, предупреждают эксперты.

Report напоминает, что Пуэрто-Рико - ассоциированное с США государство. В конце июня губернатор Пуэрто-Рико Гарсия Падилья объявил, что остров не справится с погашением задолженности на $73 млрд. При этом в отличие от городов США, штаты и другие территории, включая Пуэрто-Рико, не имеют права объявлять о банкротстве - только о дефолте, пишет Business Insider.

По данным Бюро переписи США, средний доход пуэрториканской семьи составляет где-то $20 тыс. в год. Жалованье госчиновников превышает эту сумму больше чем на 90%. При этом если Греция уволила из-за кризиса 150 тыс. госслужащих, то госбюджет Пуэрто-Рико на начавшийся 1 июля финансовый год не содержит планов сокращения штатов.

В докладе по финансам острова бывшего главного экономиста Всемирного банка Энн Крюгер сообщается, что лишь 40% населения трудоустроены или активно ищут работу, тогда как в США в целом эта доля достигает 63%. Одна из причин столь неполной занятости состоит в том, что государственная помощь жителям острова составляет $1743 в месяц, а минимальная зарплата - $1159. Многие считают, что работать при таком раскладе просто бессмысленно.

Как отмечает The Wall Street Journal, в отличие от Греции, которая обязана отчитываться перед Евросоюзом, Пуэрто-Рико по большей части предоставлено само себе. Десятки его правительственных ведомств и госкорпораций год за годом сводили бюджет с дефицитом, который покрывали за счет продажи облигаций.

При этом Пуэрто-Рико имеет свободный доступ к гигантской американской экономике и - в отличие от Греции - десятилетиями получает субсидии от США.