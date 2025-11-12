Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Министр энергетики Украины подала в отставку

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 19:22
    Министр энергетики Украины подала в отставку

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Facebook.

    "Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - написала Гринчук.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Юлии Свириденко, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко должны подать в отставку.

    До этого, утром 12 ноября, Кабинет министров отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

    Украина министр энергетики отставка Светлана Гринчук
    Ukraynanın energetika naziri istefa verib

    Последние новости

    19:55

    Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения

    Внешняя политика
    19:50

    Узбекистан предложил разработать "дорожную карту" по усилению Совета старейшин ОТГ

    В регионе
    19:46
    Фото

    Азербайджан обсудил с ВБ сотрудничество по цифровизации госфинуправления

    Финансы
    19:44

    Бочоришвили: Критика в отношении Грузии безосновательна

    В регионе
    19:35

    Пожар на АЗС в Нахчыване потушен

    Происшествия
    19:22

    Министр энергетики Украины подала в отставку

    Другие страны
    19:18

    Казахстан и Россия подписали ряд межправительственных соглашений

    В регионе
    19:04

    Замминистра: 4,5 млн манатов направлены на финансирование проектов киноиндустрии

    Искусство
    18:58

    ЕС анонсировал "Щит демократии" для защиты от дезинформации и гибридных атак

    Другие страны
    Лента новостей