Министр энергетики Катара назвал ошибочным заявление США о будущем Ормузского пролива

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби назвал ошибочным заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что стратегический Ормузский пролив через два года потеряет свое значение.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом министр заявил в воскресенье на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке.

"Я думаю, это совершенно неправильно", - сказал аль-Кааби.

По его словам, Ормузский пролив является важным маршрутом не только для торговли нефтью и газом, но и для других видов товаров, поэтому он не может утратить свое значение.

Ранее Бессент заявил, что через два года пролив станет "бесполезным водным участком", поскольку страны будут развивать трубопроводы и другие маршруты в обход него.

Аль-Кааби также сообщил, что Катар в настоящее время не планирует строительство новых трубопроводов в обход Ормузского пролива. По его словам, решение использовать пролив было принято с учетом коммерческих и технических факторов.