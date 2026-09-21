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    Министр энергетики Катара назвал ошибочным заявление США о будущем Ормузского пролива

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 00:05
    Министр энергетики Катара назвал ошибочным заявление США о будущем Ормузского пролива

    Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби назвал ошибочным заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что стратегический Ормузский пролив через два года потеряет свое значение.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом министр заявил в воскресенье на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке.

    "Я думаю, это совершенно неправильно", - сказал аль-Кааби.

    По его словам, Ормузский пролив является важным маршрутом не только для торговли нефтью и газом, но и для других видов товаров, поэтому он не может утратить свое значение.

    Ранее Бессент заявил, что через два года пролив станет "бесполезным водным участком", поскольку страны будут развивать трубопроводы и другие маршруты в обход него.

    Аль-Кааби также сообщил, что Катар в настоящее время не планирует строительство новых трубопроводов в обход Ормузского пролива. По его словам, решение использовать пролив было принято с учетом коммерческих и технических факторов.

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    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

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