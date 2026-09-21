Министр энергетики Катара назвал ошибочным заявление США о будущем Ормузского пролива
- 21 сентября, 2026
- 00:05
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби назвал ошибочным заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что стратегический Ормузский пролив через два года потеряет свое значение.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом министр заявил в воскресенье на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке.
"Я думаю, это совершенно неправильно", - сказал аль-Кааби.
По его словам, Ормузский пролив является важным маршрутом не только для торговли нефтью и газом, но и для других видов товаров, поэтому он не может утратить свое значение.
Ранее Бессент заявил, что через два года пролив станет "бесполезным водным участком", поскольку страны будут развивать трубопроводы и другие маршруты в обход него.
Аль-Кааби также сообщил, что Катар в настоящее время не планирует строительство новых трубопроводов в обход Ормузского пролива. По его словам, решение использовать пролив было принято с учетом коммерческих и технических факторов.