Министр: Британия никогда не признает Гренландию частью США ради отмены пошлин

Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену американских пошлин.

Как передает Report, об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос журналиста о том, готова ли она подтвердить, что Лондон никогда не примет предложение президента США Дональда Трампа об отмене пошлин в обмен на признание американского суверенитета над Гренландией, Нэнди ответила: "Да, конечно".

"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) дал ясно понять вчера вечером, что мы полагаем, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно. Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания и только они. Это наша последовательная позиция, мы довели ее до сведений наших союзников и друзей в американской администрации", - сказала Нэнди.

По ее словам, британские власти не станут поддерживать какие-либо действия, которые не найдут одобрения у народов Гренландии и Дании.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%. По его словам, они будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о продаже Гренландии.