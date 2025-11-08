Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге Бразилии

    Другие страны
    08 ноября, 2025
    13:24
    Минимум пять человек погибли из-за урагана на юге Бразилии

    В результате урагана в бразильском штате Парана погибли не менее пяти человек, еще 130 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

    "По данным государственной гражданской обороны, на данный момент подтверждено не менее пяти смертей. 130 человек получили ранения", - говорится в материале.

    Циклон связан с холодным фронтом, порывы ветра составили более 100 км/ч в таких штатах, как Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Сан-Паулу.

    Кроме того, ветер, обрушившийся на город Риу-Бониту-ду-Игуасу, в некоторых районах достигал более 250 км/ч. При этом ураган может переместиться, затронув побережье Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту.

