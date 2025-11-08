Braziliyada tornado nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB
- 08 noyabr, 2025
- 20:05
Braziliyanın cənubundakı Parana ştatında baş verən tornado nəticəsində altı nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi ştat hökumətinə istinadən xəbər yayıb.
Ən böyük dağıntılar cümə günü fırtınanın baş verdiyi Riu-Bonitu-du-İquasu şəhərində baş verib. Ştatın Mülki Müdafiə Xidmətinin məlumatına görə, şəhərin yarıdan çoxunun dam örtüyü çöküb və binalara ciddi ziyan dəyib.
Yollar bağlanıb, elektrik xətləri zədələnib. Hakimiyyət orqanları 437 nəfərin yaralandığını və təxminən 1 000 sakinin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığını bildirib. Fəlakət qonşu Quarapuava şəhərinə də ziyansız ötüşməyib.
