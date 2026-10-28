Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР

Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц и одной организации, которые, по утверждению американской стороны, причастны к мошенническим схемам северокорейских IT-специалистов, доходы от которых направляются на финансирование оружейных программ КНДР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По его утверждению, IT-специалисты КНДР используют поддельные документы и подставных лиц для трудоустройства в зарубежных компаниях, а власти страны присваивают большую часть их заработка. По оценке Минфина США, эти схемы приносят сотни миллионов долларов, предположительно, для финансирования программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Американская сторона также утверждает, что некоторые специалисты используют доступ к корпоративным сетям для кражи конфиденциальных данных и распространения вредоносных программ.