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    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР

    Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц и одной организации, которые, по утверждению американской стороны, причастны к мошенническим схемам северокорейских IT-специалистов, доходы от которых направляются на финансирование оружейных программ КНДР.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

    По его утверждению, IT-специалисты КНДР используют поддельные документы и подставных лиц для трудоустройства в зарубежных компаниях, а власти страны присваивают большую часть их заработка. По оценке Минфина США, эти схемы приносят сотни миллионов долларов, предположительно, для финансирования программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

    Американская сторона также утверждает, что некоторые специалисты используют доступ к корпоративным сетям для кражи конфиденциальных данных и распространения вредоносных программ.

    Минфин США Санкции Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib
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