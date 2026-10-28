İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 19:18
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi Şimali Koreyanın informasiya texnologiyaları (İT) mütəxəssislərinin gəlirləri ölkənin silah proqramlarının maliyyələşdirilməsinə yönəldilən dələduzluq sxemlərində iştirak etdikləri iddia olunan 10 fiziki şəxsə və bir təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun saytındakı bəyanatda bildirilib.

    İddiaya görə, Şimali Koreyanın İT-mütəxəssisləri xarici şirkətlərdə işə düzəlmək üçün saxta sənədlərdən və qondarma şəxslərdən istifadə edirlər, ölkə hakimiyyəti isə onların qazancının böyük hissəsini mənimsəyir. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə, bu sxemlər, ehtimal ki, kütləvi qırğın silahları və ballistik raketlərin yaradılması proqramlarının maliyyələşdirilməsi üçün yüz milyonlarla dollar gəlir gətirir.

    ABŞ tərəfi həmçinin iddia edir ki, bəzi mütəxəssislər məxfi məlumatları oğurlamaq və zərərli proqramlar yaymaq üçün korporativ şəbəkələrə giriş imkanlarından istifadə edirlər.

    Sanksiya paketi Şimali Koreya (KXDR) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:49
    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    20:39
    İran və Rusiya nüvə reaktorlarının inşası protokolunu yekunlaşdırır
    Region
    20:30
    Şəmkirdə bıçaqlanan kişi xəstəxanaya aparılarkən ölüb
    Hadisə
    20:07
    Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var
    Region
    20:00
    Azərbaycanın beynəlxalq sanksiya siyahısı yenilənib
    Maliyyə
    19:46
    Foto
    Heydər Əliyev Fondu ilə ICESCO arasında əməkdaşlığa dair növbəti saziş imzalanıb
    Mədəniyyət siyasəti
    19:44
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu keçirib
    Komanda
    19:42
    Bratislavadan Bakıya ilk aviareys yola düşüb
    Turizm
    19:42
    Leyla Əliyeva UNESCO-nun Baş direktorunun müavini ilə görüşüb
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti