Минфин Австралии: Решения США по Ирану ударили по экономике страны
- 10 апреля, 2026
- 08:52
Решения Вашингтона о начале военного конфликта в Иране привели к нестабильности мировой экономики и росту издержек для жителей Австралии.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов страны, главный казначей Джим Чалмерс.
"Эти решения были приняты в Вашингтоне, но расплачиваются за них австралийцы", - отметил он.
По словам Чалмерса, австралийцы "не выбирали эту войну и не принимали решений, которые к ней привели", однако последствия этих шагов напрямую отражаются на уровне жизни в стране.
Он подчеркнул, что действия США усилили неопределенность и волатильность в мировой экономике.
"Решения принимались за столом в Ситуационной комнате в Вашингтоне, а австралийцы собираются за кухонными столами, пытаясь понять, как за это платить", - сказал министр.
Чалмерс также предупредил, что даже завершение конфликта не приведет к быстрому снижению стоимости жизни.