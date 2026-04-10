    Минфин Австралии: Решения США по Ирану ударили по экономике страны

    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 08:52
    Минфин Австралии: Решения США по Ирану ударили по экономике страны

    Решения Вашингтона о начале военного конфликта в Иране привели к нестабильности мировой экономики и росту издержек для жителей Австралии.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов страны, главный казначей Джим Чалмерс.

    "Эти решения были приняты в Вашингтоне, но расплачиваются за них австралийцы", - отметил он.

    По словам Чалмерса, австралийцы "не выбирали эту войну и не принимали решений, которые к ней привели", однако последствия этих шагов напрямую отражаются на уровне жизни в стране.

    Он подчеркнул, что действия США усилили неопределенность и волатильность в мировой экономике.

    "Решения принимались за столом в Ситуационной комнате в Вашингтоне, а австралийцы собираются за кухонными столами, пытаясь понять, как за это платить", - сказал министр.

    Чалмерс также предупредил, что даже завершение конфликта не приведет к быстрому снижению стоимости жизни.

