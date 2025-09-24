Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 22:09
    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Уголь будет оставаться востребованным источником электроэнергии на протяжении десятилетий.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

    "Во всем мире уголь был самым значительным источником электроэнергии на протяжении 125 лет, и уголь будет оставаться им на протяжении еще десятков лет, независимо от действий политиков", - сказал он на брифинге для журналистов.

    По словам Райта, США не могут позволить себе "закрыть все свои угольные электростанции", потому что в этом случае "цены на электричество в стране взлетят".

    Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в США. В феврале он подписал исполнительный указ о создании совета по энергетическому доминированию. В июле президент подписал указ о прекращении государственного субсидирования солнечной и ветровой энергетики. Эти субсидии, по мнению федерального правительства, угрожают национальной безопасности, поскольку ставят Вашингтон в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными противниками.

    

    Лента новостей