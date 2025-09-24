İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    ABŞ-nin energetika naziri: Kömür gələcək onilliklərdə aktuallığını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 22:56
    ABŞ-nin energetika naziri: Kömür gələcək onilliklərdə aktuallığını qoruyacaq

    Kömür gələcək onilliklər ərzində vacib elektrik enerjisi mənbəyi olaraq qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bildirib.

    "Qlobal miqyasda kömür 125 il ərzində ən əhəmiyyətli elektrik enerjisi mənbəyi olub və siyasətdən asılı olmayaraq, kömür gələcək onilliklər ərzində belə qalacaq", - o, jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə deyib.

    Raytın sözlərinə görə, ABŞ-nin bütün kömürlə işləyən elektrik stansiyalarını bağlamağa imkanı yoxdur, çünki bu, ölkədə elektrik enerjisinin qiymətlərini artıracaq.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dəfələrlə bəyan edib ki, onun administrasiyası karbohidrogen hasilatını artırmaq üçün tədbirlər görəcək. Fevral ayında o, Enerji Dominantlığı Şurasının yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb.

    kömür ABŞ Kris Rayt
    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Son xəbərlər

    00:26

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    23:57

    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    Region
    23:31

    Kopenhagen polisi aeroport yaxınlığında PUA ilə bağlı insidenti araşdırmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    23:27

    KİV: Tramp əmin edib ki, Netanyahuya İordan çayının qərb sahilinin ilhaqına icazə verməyək

    Digər ölkələr
    23:21

    Aİ Rusiya neftinin idxalına tariflər tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    23:16
    Foto

    İlham Əliyev "Global Infrastructure Partners" şirkətinin təsisçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:10
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu

    Din
    23:09

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə İstanbul prosesini irəli aparmaq niyyətindəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti