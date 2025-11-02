Минэнерго США: Шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала

Продолжающаяся приостановка работы правительства (шатдаун) ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала США, поскольку лишает министерство энергетики возможности оплачивать работу подрядчиков.

Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

"Еще одна составляющая работы нашего ведомства, помимо энергетики, - это американский ядерный арсенал, работы по созданию, конструированию, поддержанию боеспособности ядерного оружия. Сейчас оно в исправном состоянии и находится под контролем Военного министерства, а наше ведомство отвечает за его модернизацию. Наша работа набирает обороты, и в то же время подрядчики вот-вот будут отправлены в неоплачиваемый отпуск", - сказал он.

Райт добавил, что из-за шатдауна без работы и денежных компенсаций останутся "люди, десятилетиями работающие над [американскими] вооружениями". "Нам нужно больше здравомыслящих демократов, которые поняли бы, что не надо рисковать модернизацией нашей ядерной архитектуры", - отметил глава Минэнерго.