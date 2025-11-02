Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir
"Davam edən hökumətin bağlanması ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir, çünki bu, Energetika Nazirliyini podratçılara ödəniş etmək imkanından məhrum edir.
"Report"un məlumatına görə, bunu energetika naziri Kris Rayt "Fox News"a müsahibəsində deyib.
"Departamentimizin işinin digər komponenti, enerjidən əlavə, ABŞ-nin nüvə arsenalıdır - nüvə silahlarının inkişafı, dizaynı və texniki xidməti. Hal-hazırda saz vəziyyətdədir və Müharibə Nazirliyinin nəzarətindədir, onun modernləşdirilməsinə bizim idarə cavabdehdir. İşlərimiz getdikcə sürətlənir və eyni zamanda, podratçılar da məzuniyyətə buraxılmaq üzrədir.
Bağlanma onilliklər boyu Amerika silahları üzərində işləyən insanları işsiz və təzminatsız qoyacaq. Nüvə arxitekturamızın modernləşdirilməsinə risk etməməli olduğumuzu anlayan daha sağlam düşüncəli demokratlara ehtiyacımız var", - enerji katibi qeyd edib.