İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 07:45
    Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir

    "Davam edən hökumətin bağlanması ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir, çünki bu, Energetika Nazirliyini podratçılara ödəniş etmək imkanından məhrum edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu energetika naziri Kris Rayt "Fox News"a müsahibəsində deyib.

    "Departamentimizin işinin digər komponenti, enerjidən əlavə, ABŞ-nin nüvə arsenalıdır - nüvə silahlarının inkişafı, dizaynı və texniki xidməti. Hal-hazırda saz vəziyyətdədir və Müharibə Nazirliyinin nəzarətindədir, onun modernləşdirilməsinə bizim idarə cavabdehdir. İşlərimiz getdikcə sürətlənir və eyni zamanda, podratçılar da məzuniyyətə buraxılmaq üzrədir.

    Bağlanma onilliklər boyu Amerika silahları üzərində işləyən insanları işsiz və təzminatsız qoyacaq. Nüvə arxitekturamızın modernləşdirilməsinə risk etməməli olduğumuzu anlayan daha sağlam düşüncəli demokratlara ehtiyacımız var", - enerji katibi qeyd edib.

    şatdaun Nüvə silahı ABŞ enegetika
    Минэнерго США: Шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала

    Son xəbərlər

    08:32

    Yaponiya Tayvan ilə əməkdaşlığın dərinləşməsinə ümid edir

    Digər
    08:18

    İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    08:15

    NASA: 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edib

    Elm və təhsil
    07:45

    Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir

    Digər ölkələr
    07:13

    Meksikada mağaza yanıb, dördü uşaq olmaqla azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:31

    Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb

    Region
    06:05

    İngiltərədə qatarda bıçaqlanan 9 nəfərin həyatı təhlükədədir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:57

    "Liverpul" məğlubiyyət seriyasına son qoyub

    Futbol
    04:40

    Rubio HƏMAS-ı humanitar yardımı oğurlamaqda günahlandırıb və silahı yerə qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti