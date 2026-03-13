İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 13:19
    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2 fərdi yaşayış evindən ümumi dəyəri 7750 manat olan müxtəlif növ məişət əşyaları və 1000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər də məhkum olunmuş Xəyal Kazımzadə saxlanılıb.

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində avtomobillərdən , eləcə də obyektlərdən mobil telefon və pul oğurlayan keçmiş məhkum Naib Əliyev də saxlanılıb. Araşdırmalarla N. Əliyevin ümumilikdə 15-ə yaxın mağaza və avtomobildən oğurluq etdiyi müəyyən olunub. Həmçinin saxlanılan şəxsdən psixotrop maddə olan metamfetamin də aşkarlanıb.

    Keçirilən növbəti tədbir zamanı evlərin birindən ümumi dəyəri 3000 manat olan müxtəlif növ məişət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən Adil Məmmədov da saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

    Antik əşyalar Hadisə

    Son xəbərlər

    13:31

    Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxub

    Sağlamlıq
    13:31

    Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılır

    Ekologiya
    13:28

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib

    Region
    13:24

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü yürüşü zamanı partlayış olub

    Region
    13:22

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur

    Xarici siyasət
    13:19

    Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:19
    Foto

    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:17

    Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu var

    Xarici siyasət
    13:15

    Ötən il Azərbaycanda 853 videomüşahidə kamerası quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti