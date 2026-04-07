    • 07 апреля, 2026
    • 20:40
    Минэнерго США повысило прогноз по стоимости Brent на 2026 год до $96

    Министерство энергетики США существенно пересмотрело в сторону повышения прогноз стоимости нефти марки Brent на 2026 год - с $78,84 до $96 за баррель.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA).

    Согласно оценке ведомства, в марте средняя цена нефти составила $103 за баррель, тогда как в феврале она находилась на уровне $71, без учета последнего дня месяца, когда на фоне начала боевых действий на Ближнем Востоке котировки резко пошли вверх.

    По данным Интерфакса, эксперты EIA ожидают, что цены на эталонный сорт достигнут максимума во втором квартале и будут стоить в среднем около $115 за баррель, после чего начнется снижение на фоне постепенного восстановления добычи и поставок.

    "Мы закладываем премию за риск в цены на нефть на весь прогнозный период, поскольку сохраняющаяся неопределенность относительно возможных перебоев в поставках будет удерживать котировки выше уровня, который наблюдался до конфликта. При этом мы ожидаем, что к четвертому кварталу цена Brent опустится ниже $90 за баррель", - отмечается в докладе.

    Также прогноз на 2027 год был пересмотрен в сторону повышения - с $64,47 до $76,09 за баррель. В министерстве подчеркивают, что дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на поставки нефти.

