Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с

    09 декабря, 2025
    22:04
    Добыча нефти в США в 2026 году в среднем снизится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2025 годом, до 13,53 млн б/с.

    Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

    Прогноз по добыче нефти в 2025 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 20 тыс. б/с, до 13,61 млн б/с.

