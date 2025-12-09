Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с

Добыча нефти в США в 2026 году в среднем снизится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2025 годом, до 13,53 млн б/с.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Прогноз по добыче нефти в 2025 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 20 тыс. б/с, до 13,61 млн б/с.