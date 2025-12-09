Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 22:04
Добыча нефти в США в 2026 году в среднем снизится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2025 годом, до 13,53 млн б/с.
Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Прогноз по добыче нефти в 2025 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 20 тыс. б/с, до 13,61 млн б/с.
Последние новости
22:21
В ХАМАС заявили, что согласятся разоружиться лишь при создании палестинского государстваДругие страны
22:05
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в СловакиюВнешняя политика
22:04
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/сДругие страны
21:54
Фото
Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне ТуркменистанаKультурная политика
21:53
Мерц: Мир с Азербайджаном открывает для Армении возможность сближения с ЕСВнешняя политика
21:47
Китайские тайконавты провели 8-часовой выход в открытый космос с борта своей станцииДругие страны
21:46
Фото
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в СловакиюВнешняя политика
21:22
США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с конфликтом в СуданеДругие страны
21:20