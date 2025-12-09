İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    Energetika
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:13
    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    ABŞ-də neft hasilatı gələn il 2025-ci illə müqayisədə gündəlik orta hesabla 80 min azalaraq 13,53 milyon barelə düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsinin hesabatında qeyd olunub.

    2025-ci il üzrə neft hasilatı proqnozu isə əvvəlki qiymətləndirmə ilə müqayisədə 20 min artırılaraq 13,61 milyon barel səviyyəsinə qaldırılıb.

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnoz
