    Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до $68,76 за баррель

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 22:07
    Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,17% - до $68,76 за баррель с $68,64.

    Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут до $54 за баррель в первом квартале 2026 года из-за роста мировых запасов нефти.

    Минэнерго США также ожидает, что добыча нефти странами ОПЕК+ будет в среднем на 1,3 млн б/с ниже, чем ее целевые уровни, учитывая ожидания значительного роста мировых запасов нефти.

