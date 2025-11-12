Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до $68,76 за баррель
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 22:07
Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,17% - до $68,76 за баррель с $68,64.
Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.
При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут до $54 за баррель в первом квартале 2026 года из-за роста мировых запасов нефти.
Минэнерго США также ожидает, что добыча нефти странами ОПЕК+ будет в среднем на 1,3 млн б/с ниже, чем ее целевые уровни, учитывая ожидания значительного роста мировых запасов нефти.
